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Игнатов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1976

Дата смерти

31.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1976

Отец: Игнатов Василий Алексеевич

Мать: Игнатова Неля Александровна

Рождение ребёнка
29.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Елена Петровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.2012

Дочь: Игнатова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Елена Петровна

Смерть
31.03.2018
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