Игнатов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1976
Дата смерти31.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1976
Рождение ребёнка
29.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Елена Петровна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.2012
Дочь: Игнатова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатова Елена Петровна
Смерть
31.03.2018