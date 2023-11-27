Попова (Шехирева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехирев Сергей
Мать: Шехирева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Артём
Отец ребёнка: Попов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Дмитриев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: Дмитриев Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Максим