Попова (Шехирева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шехирева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехирев Сергей

Мать: Шехирева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Артём

Отец ребёнка: Попов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий

Развод
Неизвестно

Муж: Дмитриев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Дмитриев Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Максим

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