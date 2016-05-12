Популовский Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1952
Дата смерти12.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1978
Дочь: Коробейникова (Популовская) Ирина Алексадровна
Мать ребёнка: Популовская Плаксина (Радченко) Наталья Викторовна
Смерть
12.05.2016