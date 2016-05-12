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Популовский Александр Геннадьевич

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

28.10.1952

Дата смерти

12.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1952

Отец: Популовский Геннадий Дмитриевич

Мать: Популовская (Золотенина) Зинаида Ивановна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Фляк Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Популовская Плаксина (Радченко) Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Кондратенко) Надежда Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Кондратенко) Надежда Ивановна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.1978

Дочь: Коробейникова (Популовская) Ирина Алексадровна

Мать ребёнка: Популовская Плаксина (Радченко) Наталья Викторовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
12.05.2016
Ишим, город Ишим, Тюменская область

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