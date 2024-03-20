Федотова (Семенова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Семенова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

17.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1990

Отец: Семенов Сергей Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
31.05.2012

Сын: Федотов Даниил Игоревич

Отец ребёнка: Федотов Игорь Александрович

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
10.04.2021

Дочь: Федотова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Федотов Игорь Александрович

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Игорь Александрович

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