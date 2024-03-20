Федотова (Семенова) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1990
Отец: Семенов Сергей Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2012
Отец ребёнка: Федотов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
10.04.2021
Дочь: Федотова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Федотов Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно