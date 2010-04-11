Евдокимов Игорь Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1961
Дата смерти11.04.2010
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
27.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1991
Сын: Евдокимов Алексей Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
25.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2010