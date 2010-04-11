Евдокимов Игорь Вячеславович 04.12.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Игорь Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1961

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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1991 г.р.
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1961

Отец: Евдокимов Вячеслав Алексеевич

Мать: Евдокимова Римма Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
27.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1991

Сын: Евдокимов Алексей Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
25.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2010

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