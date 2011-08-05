Демьянов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1960
Дата смерти05.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демьянова Раиса Ивановна
Смерть
05.08.2011