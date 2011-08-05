Демьянов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1960

Дата смерти

05.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьянова Раиса Ивановна

Смерть
05.08.2011
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