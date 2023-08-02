Нефёдова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1979
Дочь: Вагнер Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Богуславский Анатолий
Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неуймина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Владыкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владыкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулаева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Пеннер Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пеннер Иван
Бракосочетание
Неизвестно