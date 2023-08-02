Нефёдова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1979

Дочь: Вагнер Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Богуславский Анатолий

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неуймина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Владыкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владыкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулаева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Пеннер Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеннер Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богуславский Анатолий

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