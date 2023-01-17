Околелова Ненила Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Околелов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Околелов Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Околелов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно