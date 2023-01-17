Околелова Ненила Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОколелова Ненила Назаровна

Околелова Ненила Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Околелов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Околелов Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Околелов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Семёнович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Григорий Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close