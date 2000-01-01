Волков Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1956

Отец: Волков Илья Андреевич

Мать: Волкова Софья Антоновна

Рождение ребёнка
25.12.1981

Дочь: Волкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
05.06.1985

Дочь: Плоткина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
18.04.1987

Сын: Волков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Галина Борисовна

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