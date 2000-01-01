Волков Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1956
Отец: Волков Илья Андреевич
Мать: Волкова Софья Антоновна
Рождение ребёнка
25.12.1981
Дочь: Волкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна
Рождение ребёнка
05.06.1985
Дочь: Плоткина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна
Рождение ребёнка
18.04.1987
Мать ребёнка: Волкова Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Галина Борисовна