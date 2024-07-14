Хабибуллина Лариса Нурулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1988
Дочь: Ишкина (Панчишина) Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Панчишин Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1992
Дочь: Панчишина Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Панчишин Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панчишин Евгений Григорьевич
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)