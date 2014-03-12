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Воскобойникова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

12.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931

Отец: Макарихин Василий

Мать: Макарихина Арина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
20.06.1954

Дочь: Львова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович

Рождение ребёнка
08.01.1958

Сын: Воскобойников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович

Рождение ребёнка
24.02.1965

Сын: Воскобойников Сергей Петрович

Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Минькова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскобойников Петр Фирсович

Смерть
12.03.2014
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