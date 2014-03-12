Воскобойникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти12.03.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Отец: Макарихин Василий
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Львова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович
Рождение ребёнка
08.01.1958
Сын: Воскобойников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович
Рождение ребёнка
24.02.1965
Сын: Воскобойников Сергей Петрович
Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Минькова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Воскобойников Петр Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2014