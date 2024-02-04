Бурдастых Ларион Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Ларион Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бурдастых Феоктист

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Елена Ларионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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