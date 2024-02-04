Бурдастых Ларион Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Бурдастых Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Елена Ларионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно