Елисеев Марк Родионов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Родион Елисеев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Маркова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Марков
Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-RW5L?i=233
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иаков Марков
Мать ребёнка: Екатерина Антонова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-R4WM?i=227
Рождение ребёнка
1866
Сын: Федор Марков
Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-7ZF5?i=186
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Настасья Маркова
Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-TWL7?i=89
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагея Маркова
Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-WHMV?i=692
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Антонова
Смерть
1881
Утонул в Оке