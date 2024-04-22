Елисеев Марк Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Марк Родионов

Елисеев Марк Родионов

Место рождения

Юдинки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Родион Елисеев

Мать: не указана

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: не указана

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Марков

Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-RW5L?i=233
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иаков Марков

Мать ребёнка: Екатерина Антонова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-R4WM?i=227
Рождение ребёнка
1866

Сын: Федор Марков

Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-7ZF5?i=186
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Настасья Маркова

Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-TWL7?i=89
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагея Маркова

Мать ребёнка: Олимпиада Филиппова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-WHMV?i=692
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Антонова

Смерть
1881
Юдинки, город Алексин, Тульская область
Утонул в Оке
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close