Шульгин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Шульгина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шульгина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шульгина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шульгина Арина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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