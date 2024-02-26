Пыжова Марфа Васильева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пыжов Андрей Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Козьма Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Пыжова) Анна Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Пыжов Козьма Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
Неизвестно