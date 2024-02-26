Пыжова Марфа Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжова Марфа Васильева (Вна)

Пыжова Марфа Васильева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Козьма Абрамов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пыжов Андрей Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Козьма Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Пыжова) Анна Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Пыжов Козьма Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.