Тенетов Герасим Козмин
Место рождения
Дата рождения04.03.1843
Дата смерти09.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1843
Крещение
04.03.1843
воспреемники - удельный крестьянин Петр Иванов Девятов и жена удельна крестьянка Агапия Иванова дочь Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.01.1845
Причина смерти: от сильной боли
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви