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Тенетов Герасим Козмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.03.1843

Дата смерти

09.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1843

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.03.1843
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - удельный крестьянин Петр Иванов Девятов и жена удельна крестьянка Агапия Иванова дочь Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.01.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от сильной боли
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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