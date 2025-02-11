(Bueckert) Maria 05.05.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

(Bueckert) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.05.1809, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 04.08.1888, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруги
Klassen Jacob J.20.03.1804 г.р.
Дети
Froese (Klassen) Maria11.10.1830 г.р.
Guenter (Klassen) Katharina27.02.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
08.10.1829

Муж: Klassen Jacob J.

Бракосочетание с: Maria BUECKERT

Рождение ребёнка
11.10.1830

Дочь: Froese (Klassen) Maria

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
27.02.1832

Дочь: Guenter (Klassen) Katharina

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Klassen Jacob J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
25.11.1835

Дочь: (Klassen) Anna J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
29.10.1837

Сын: Klassen Jacob J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
19.02.1840

Сын: Klassen J. Hermann Jakob

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
16.04.1842

Сын: Klassen Johann J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
26.04.1845

Сын: Klassen Wilhelm J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
10.05.1848

Дочь: Froese (Klassen) Eliesabeth J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
26.01.1852

Дочь: (Klassen) Anna J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Смерть
04.08.1888
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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