(Bueckert) Maria
женский, родилась 05.05.1809, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 04.08.1888, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Klassen Jacob J.
Дочь: Froese (Klassen) Maria
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Дочь: Guenter (Klassen) Katharina
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Сын: Klassen Jacob J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Дочь: (Klassen) Anna J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Сын: Klassen Jacob J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Сын: Klassen Johann J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Сын: Klassen Wilhelm J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Дочь: Froese (Klassen) Eliesabeth J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Дочь: (Klassen) Anna J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.