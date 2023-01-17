Беляева Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения12.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Крещение
13.02.1874 ст.
Евдокия, родилась 12 (крещена 13) февраля 1874 года. Восприемницей при крещении была крестьянская девица дер. Верхнего Займища Параскева Васильева Буторова. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 73... Показать все
Смерть
Неизвестно