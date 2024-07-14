Наконечная Наталия Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наконечная Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно