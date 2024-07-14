Наконечная Наталия Евфимовна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наконечная Наталия Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наконечный Иван Карпович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Наконечный Яков Иванович

Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Наконечный Иван Иванович

Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наконечная Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Наконечный Иван Карпович

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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