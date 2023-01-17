Васильев Терентий Семёнов
Место рождения
Дата рождения17.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.03.1846 ст.
Отец: Семён Васильев
Мать: Анисья Епимахова
Родители: починка Валадор-Докьи у солдатки Анисьи Епимаховой, сын
Крещение
24.03.1846 ст.
Восприемники: починка Какмож-Итци новокрещен Стефан Иванов и Нюрпод-Какси крестьянина Антония Евфимова Рябова дочь Варвара
Бракосочетание
12.07.1864 ст.
Жена: Лукия Иванова
жених - починка Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Терентий Семёнов, правсолавный, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия Иванова, Нылгижикьинского прихода деревни Малого Жужгеса новокрещани... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1864 ст.
Сын: Васильев Николай Терентьев
Мать ребёнка: Лукия Иванова
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Устин Терентьев
Мать ребёнка: Лукия Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Сын: Зотик Терентьев
Мать ребёнка: Лукия Иванова
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Пётр Терентьев
Мать ребёнка: Лукия Иванова
указан только в исповедной ведомости за 1883 год без возраста
Смерть
Неизвестно