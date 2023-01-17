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Васильев Терентий Семёнов

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1846 ст.

Отец: Семён Васильев

Мать: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: починка Валадор-Докьи у солдатки Анисьи Епимаховой, сын
Крещение
24.03.1846 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: починка Какмож-Итци новокрещен Стефан Иванов и Нюрпод-Какси крестьянина Антония Евфимова Рябова дочь Варвара
Бракосочетание
12.07.1864 ст.

Жена: Лукия Иванова

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - починка Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Терентий Семёнов, правсолавный, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия Иванова, Нылгижикьинского прихода деревни Малого Жужгеса новокрещани... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1864 ст.

Сын: Васильев Николай Терентьев

Мать ребёнка: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Устин Терентьев

Мать ребёнка: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Сын: Зотик Терентьев

Мать ребёнка: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пётр Терентьев

Мать ребёнка: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
указан только в исповедной ведомости за 1883 год без возраста
Смерть
Неизвестно
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