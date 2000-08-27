Киселева (Терентьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.07.1922
Дата смерти27.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1922
Бракосочетание
26.02.1956
Ленинградский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
23.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.2000
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область