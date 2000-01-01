Кравченко Григорий Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Григорий Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кравченко Аксентий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кравченко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кравченко Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843.?.1848

Дочь: Кравченко Александра Дарья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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