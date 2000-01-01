Кравченко Григорий Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кравченко Аксентий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кравченко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кравченко Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843.?.1848
Дочь: Кравченко Александра Дарья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно