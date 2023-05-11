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Мельникова Анастасия Рюриковна
Мельникова Анастасия Рюриковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1969
Пол
Женский
Отец
Мельников Рюрик Александрович
1924 г.р.
Мать
Мельникова Елена Олеговна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1969
Отец:
Мельников Рюрик Александрович
Мать:
Мельникова Елена Олеговна
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