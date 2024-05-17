Некрасова Анастасия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дмитрий Елисеев
Мать: Матрена Власова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Некрасов Гавриил Георгиев
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)
Смерть
Неизвестно