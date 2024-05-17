Некрасова Анастасия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Анастасия Дмитриева

Некрасова Анастасия Дмитриева

Место рождения

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дмитрий Елисеев

Мать: Матрена Власова

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Яков Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Некрасов Симеон Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Некрасов Карп Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Некрасов Гавриил Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Некрасов Стефан Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Некрасов Иван Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Некрасов Матфей Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Косьмин (Кузьмин)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.