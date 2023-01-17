Околелова Ефимия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Околелов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Околелов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.05.1917
Сын: Околелов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Околелов Иван Петрович
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно