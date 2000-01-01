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Сивухин Иван Ефимович

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Место рождения

деревня Шитикова Остреченского прихода

Дата рождения

1879

Дата смерти

20.09.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сивухин Ефим Маркович

Мать: Сивухина Устинья Николаевна

деревня Шитикова Остреченского прихода
Бракосочетание
04.04.1904

Жена: Сивухина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Архипова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сивухина Матрона Матвеевна

деревня Шитикова, Остреченский приход
Смерть
20.09.1920
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