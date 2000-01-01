Сивухин Иван Ефимович
Место рождениядеревня Шитикова Остреченского прихода
Дата рождения1879
Дата смерти20.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сивухин Ефим Маркович
деревня Шитикова Остреченского прихода
Бракосочетание
04.04.1904
Жена: Сивухина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Архипова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сивухина Матрона Матвеевна
деревня Шитикова, Остреченский приход
Смерть
20.09.1920