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Нарыжная (Шейкина) Арина Павловна
Нарыжная (Шейкина) Арина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.2007
Пол
Женский
Отец
Нарыжный Павел Геннадьевич
1984 г.р.
Мать
Нарыжная (Шейкина) Инна Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2007
Отец:
Нарыжный Павел Геннадьевич
Мать:
Нарыжная Инна Владимировна
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