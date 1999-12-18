Худякова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.70

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.70

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.91

Сын: Худяков Кондрат Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1992

Сын: Худяков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
18.12.1999

Сын: Худяков Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
15.02.2002

Дочь: Худякова Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
10.01.2010

Сын: Худяков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
13.01.2011

Дочь: Худякова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Сергей Павлович

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