Худякова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.70
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.70
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.91
Сын: Худяков Кондрат Сергеевич
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1992
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1999
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
15.02.2002
Дочь: Худякова Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
10.01.2010
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
13.01.2011
Дочь: Худякова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Худяков Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно