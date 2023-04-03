Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мернов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: (Мернова) Параскева
Отец ребёнка: Мернов Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Мернов Иван
Отец ребёнка: Мернов Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Мернов Семен
Отец ребёнка: Мернов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Мернов Яков
Отец ребёнка: Мернов Михаил
Смерть
Неизвестно