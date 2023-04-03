Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья

Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1855 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мернов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: (Мернова) Параскева

Отец ребёнка: Мернов Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Мернов Иван

Отец ребёнка: Мернов Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Мернов Семен

Отец ребёнка: Мернов Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мернов Яков

Отец ребёнка: Мернов Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.