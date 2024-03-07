Сенёшкин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенёшкин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Сенёшкин Михаил Викторович

Мать: Сенёшкина Валентина

Рождение ребёнка
15.11.2004

Сын: Сенёшкин Даниил Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенёшкина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенёшкина Юлия

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