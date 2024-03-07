Сенёшкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Сенёшкин Михаил Викторович
Мать: Сенёшкина Валентина
Рождение ребёнка
15.11.2004
Сын: Сенёшкин Даниил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенёшкина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенёшкина Юлия