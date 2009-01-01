Будакова (Рекшинская) София Николаевна
Место рожденияг. Лукоянов
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Будаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Будаков Лев Иванович
Отец ребёнка: не указан
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1928
Сын: Будаков Лев Иванович
Отец ребёнка: Будаков Иван Дмитриевич
г. Лукоянов
Смерть
1976
г. Лукоянов