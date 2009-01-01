Будакова (Рекшинская) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова (Рекшинская) София Николаевна

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Место рождения

г. Лукоянов

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рекшинский Николай Гаврилович

Мать: Рекшинская Мария Фёдоровна

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1926

Сын: Будаков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Будаков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Будаков Лев Иванович

Отец ребёнка: не указан

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1928

Сын: Будаков Лев Иванович

Отец ребёнка: Будаков Иван Дмитриевич

г. Лукоянов
Смерть
1976
г. Лукоянов
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