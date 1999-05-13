Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1912
Дата смерти13.05.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1912
Отец: Смелков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1935
Сын: Валерьян Николаевич Смелков
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1939
Дочь: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.04.1940
Сын: Смелков Герман Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1942
Дочь: Бондарева (Смелкова) Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1945
Сын: Смелков Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.11.1947
Дочь: Смелкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.01.1950
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.02.1951
Сын: Смелков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.05.1952
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Смерть
13.05.1999