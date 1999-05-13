Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1912

Дата смерти

13.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1912

Отец: Смелков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1935

Сын: Валерьян Николаевич Смелков

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.02.1939

Дочь: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.04.1940

Сын: Смелков Герман Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.02.1942

Дочь: Бондарева (Смелкова) Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1945

Сын: Смелков Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.11.1947

Дочь: Смелкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Смелков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Смелков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.05.1952

Сын: Смелков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Смерть
13.05.1999

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