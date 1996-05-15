Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1907

Дата смерти

15.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская губерния, д.Яблоневка
Рождение ребёнка
25.12.1930

Дочь: Пашкевич Анастасия Кононовна

Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1935

Сын: Кучин Юлий Кононович

Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1940

Дочь: Дзалба Октябрина Кононовна

Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Конон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Кононовна

Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Кононовна

Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович

Смерть
15.05.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close