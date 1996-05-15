Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1907
Дата смерти15.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская губерния, д.Яблоневка
Рождение ребёнка
25.12.1930
Дочь: Пашкевич Анастасия Кононовна
Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1935
Сын: Кучин Юлий Кононович
Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Дзалба Октябрина Кононовна
Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Конон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Кононовна
Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Кононовна
Отец ребёнка: Кучин Конон Петрович
Смерть
15.05.1996