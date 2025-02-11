Василий Михайлов До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Наталья ВласоваДо 1853 г.р.
Дети
Мария Васильева16.07.1871 г.р.
Ефросинья Васильева20.06.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Власова

Рождение ребёнка
16.07.1871

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Наталья Власова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Власова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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