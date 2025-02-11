Василий Михайлов
мужской, родился До 1853, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Наталья ВласоваДо 1853 г.р.
Дети
Мария Васильева16.07.1871 г.р.
Ефросинья Васильева20.06.1873 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Власова
Рождение ребёнка
16.07.1871
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Наталья Власова
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Власова
Смерть
Неизвестно