Болбонова Цырен-Ханда Дугаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбонова Цырен-Ханда Дугаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970

Отец: Марниев Дугар

Мать: Балданова Дулма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болбонов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.2009

Дочь: Болбонова Саран Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

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