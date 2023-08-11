Болбонова Цырен-Ханда Дугаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970
Отец: Марниев Дугар
Мать: Балданова Дулма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болбонов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.2009
Дочь: Болбонова Саран Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан