Корюхина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюхина Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Корюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Корюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Корюхин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюхин Василий

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