Корюхина Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Корюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Корюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Корюхин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корюхин Василий