Слепакова Прасковья Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1918 год - жительница села Коренек (Алексеевка) Корочанского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
07.02.1918 ст.
Сын: Слепаков Федор Даниилович
Отец ребёнка: не указан
Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно