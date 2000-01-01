Слепакова Прасковья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепакова Прасковья Софроновна

Слепакова Прасковья Софроновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1918 год - жительница села Коренек (Алексеевка) Корочанского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
07.02.1918 ст.

Сын: Слепаков Федор Даниилович

Отец ребёнка: не указан

Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close