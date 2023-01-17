Алексенко Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алексенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Алексенко Прасковья Гавриловна
Родился в 1913 году предположительно в селе Яман, либо в посёлке Новосергиевка.
Рождение ребёнка
02.07.1929
Сын: Алексенко Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Алексенко Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
1968