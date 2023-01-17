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Алексенко Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Алексенко Прасковья Гавриловна

Родился в 1913 году предположительно в селе Яман, либо в посёлке Новосергиевка.
Рождение ребёнка
02.07.1929

Сын: Алексенко Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Алексенко Прасковья Гавриловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексенко Прасковья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
1968
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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