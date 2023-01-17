Андреев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Красное, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.05.1915

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1930 по 1933
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
С 1933 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
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