Андреев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1915
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1933
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
С 1933 по 1975
Смерть
1975