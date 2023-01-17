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Колесов Юрий Юрьевич

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

18.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1986

Отец: Колесов Юрий Георгиевич

Мать: Колесова Ирина Владимировна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.2014

Дочь: Колесова София Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.09.2016

Дочь: Колесова Варвара Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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