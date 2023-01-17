Колесов Юрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1986
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1986
Рождение ребёнка
02.09.2014
Дочь: Колесова София Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2016
Дочь: Колесова Варвара Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности