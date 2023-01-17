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Зяблов Дмитрий Никифоров

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

31.10.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Зяблов Никифор Иванов

Мать: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1803 ст.

Сын: Зяблов Емельян Дмитриев

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Александрова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1809 ст.

Сын: Зяблов Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Насонова Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Наталья Александрова

Смерть
31.10.1837 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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