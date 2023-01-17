Зяблов Дмитрий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти31.10.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Зяблов Никифор Иванов
Мать: Зяблова Анна
Рождение ребёнка
10.08.1803 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
05.07.1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Насонова Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1837 ст.