Тоня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходырева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Ходырев Павел (Прокоп) Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходырева Ирина Павловна

Отец ребёнка: Ходырев Павел (Прокоп) Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Павел (Прокоп) Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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