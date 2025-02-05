Четин Руф(ий) Данилович 01.05.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Четин Руф(ий) Данилович

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 01.05.1847, Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Незаконорожденный ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1847

Отец: Незаконорожденный ?

Мать: не указана

Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
07.05.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четина Дарья Стефановна

Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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