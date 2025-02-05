Четин Руф(ий) Данилович
мужской, родился 01.05.1847, Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1847
Отец: Незаконорожденный ?
Мать: не указана
Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.05.1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Четина Дарья Стефановна
Бормотова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно