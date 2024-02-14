Губайдуллин Малик Файзуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти12.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Рождение ребёнка
10.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Рождение ребёнка
27.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Смерть
12.10.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно