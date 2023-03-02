Савенко (Савенко (Савенко)) Мария Порфирьевна 20.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Савенко (Савенко (Савенко)) Мария Порфирьевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 20.06.1904, Бердянск

умерла 19.09.1964, Бердянск

Супруги
Савенко Михаил Андреевич27.02.1891 г.р.
Дети
Носенко (Савенко) Зинаида Михайловна25.06.1924 г.р.
Савенко Павел Михайлович22.12.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Домохозяйка

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
20.09.1923

Муж: Савенко Михаил Андреевич

Супруг(-а): Мария Порфирьевна Савенко (Савенко (Савенко))

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Носенко (Савенко) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1925

Сын: Савенко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
12.11.1927

Сын: Савенко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Смерть
19.09.1964

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