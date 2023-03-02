Савенко (Савенко (Савенко)) Мария Порфирьевна
женский, родилась 20.06.1904, Бердянск
умерла 19.09.1964, Бердянск
Супруги
Савенко Михаил Андреевич27.02.1891 г.р.
Дети
Носенко (Савенко) Зинаида Михайловна25.06.1924 г.р.
Савенко Павел Михайлович22.12.1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1923
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Носенко (Савенко) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1925
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1927
Сын: Савенко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Смерть
19.09.1964