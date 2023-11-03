Дмитриев Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Степанида

Рождение ребёнка
10.01.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Степанида

Саратовская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Степанида

Смерть
Неизвестно
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