Дмитриев Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Степанида
Рождение ребёнка
10.01.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Степанида
Саратовская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Степанида
Смерть
Неизвестно