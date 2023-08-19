Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалина Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Завалин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова (Завалина) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Завалин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалин Денис Владимирович
Отец ребёнка: Завалин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Завалин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завалин Владимир