Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноусов Федор Иванович

Мать: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Завалин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова (Завалина) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Завалин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалин Денис Владимирович

Отец ребёнка: Завалин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Завалин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалин Владимир

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