Махновская (Елизарова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: (Махновская) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
19.08.1907
Дочь: (Махновская) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
08.09.1909
Дочь: (Махновская) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
11.02.1917
Дочь: (Махновская) Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович