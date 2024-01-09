Махновская (Елизарова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махновская (Елизарова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Трофим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Трофим Фёдорович

Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: (Махновская) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: (Махновская) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.09.1909

Дочь: (Махновская) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
11.02.1917

Дочь: (Махновская) Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Махновский Трофим Фёдорович

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