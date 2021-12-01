Кирпота (Стриколенко) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпота (Стриколенко) Галина Григорьевна

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

31.01.1953

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стриколенко Александр Владимирович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стриколенко Александр Владимирович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стриколенко Александр Владимирович

Смерть
01.12.2021
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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