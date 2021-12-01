Кирпота (Стриколенко) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1953
Дата смерти01.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953
Рождение ребёнка
18.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стриколенко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стриколенко Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2021