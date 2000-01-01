починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)

Место рождения починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)

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