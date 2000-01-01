Плетенев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенев Михаил

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Место рождения

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Плетенёв Павел

Мать: Параскева

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Плетенёв Гавриил

Мать ребёнка: Плетенева Ксения

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Деревня ныне не существует
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плетенев Григорий

Мать ребёнка: Плетенева Ксения

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Место жительства
1897
Образование
Неизвестно
Земское классное училище
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец | крестьянин (госуд.)
Смерть
Неизвестно
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