Плетенев Михаил
Место рожденияпочинок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Плетенёв Павел
Мать: Параскева
починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Плетенёв Гавриил
Мать ребёнка: Плетенева Ксения
починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Деревня ныне не существует
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плетенев Григорий
Мать ребёнка: Плетенева Ксения
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Место жительства
1897
Образование
Неизвестно
Земское классное училище
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец | крестьянин (госуд.)
Смерть
Неизвестно